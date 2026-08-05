Зеленский заявил о сокращении поставок ракет для ПВО втрое

Совещание Владимира Зеленского с военным руководством. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием военного командования, представителей министерства обороны, руководства спецслужб и представителей Офиса Президента. На нем обсудили текущую ситуацию на линии фронта. Также были разработаны новые меры дальнобойного воздействия для оказания давления на РФ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Сокращение поставок противоракетных средств

Наибольшая концентрация оборонных усилий и внимания военного руководства в настоящее время сосредоточена на защите крупных городов Донецкой области.

Также Владимир Зеленский вновь обратил внимание международного сообщества на существенное сокращение объемов зарубежной военно-технической помощи.

"Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем периоде, но и обо всех периодах первого полугодия 2026 года. У партнеров ракеты есть. Важно, чтобы все-таки были приняты необходимые политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине", — подчеркнул президент.

Он призвал союзников к быстрым политическим решениям и ускорению локализации производства систем в Украине.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщил, что новый пакет санкций учитывает ряд предложений Украины, направленных на сокращение доходов РФ. Он также призвал партнеров начать подготовку к 22-му пакету ограничений.

Кроме того, мы сообщали, что Украина готовит новые договоренности с США относительно ракетных систем. Как рассказал президент, речь идет о договоренностях по расширению взаимодействия между украинскими и американскими компаниями, а также о подготовке новых вариантов применения ракетного вооружения.