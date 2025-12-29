Переговоры Зеленского со Стуббом 29 декабря - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, возможности и перспективы Украины, а также результаты встреч с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 29 декабря.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского со Стуббом

"Готовим новые встречи в Европе, и важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию", — написал глава государства.

Президент также отметил, что Россия распространяет фейки с целью оправдать удары по Украине и дальнейшее затягивание войны. В то же время, по его словам, ключевые разведки мира обладают реальной информацией о ситуации.

"Гарантии безопасности, реальное восстановление и длительный мир нужны всей Европе. Спасибо!" — добавил он.

