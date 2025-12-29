Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал Стуббе о попытках РФ оправдать войну фейками

Зеленский рассказал Стуббе о попытках РФ оправдать войну фейками

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 19:08
Переговоры Зеленского со Стуббом 29 декабря - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, возможности и перспективы Украины, а также результаты встреч с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 29 декабря.

Реклама
Читайте также:
Зеленский рассказал Стуббе о попытках РФ оправдать войну фейками - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского со Стуббом

"Готовим новые встречи в Европе, и важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию", — написал глава государства.

Президент также отметил, что Россия распространяет фейки с целью оправдать удары по Украине и дальнейшее затягивание войны. В то же время, по его словам, ключевые разведки мира обладают реальной информацией о ситуации.

"Гарантии безопасности, реальное восстановление и длительный мир нужны всей Европе. Спасибо!" — добавил он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский негативно высказался о диктаторе Владимире Путине за его позицию для окончания войны в Украине.

А кроме того, украинский лидер раскрыл, какие сигналы передают американские партнеры относительно поддержки Украины на случай, если мирные переговоры будут неуспешными.

Владимир Зеленский переговоры Финляндия война в Украине Александр Стубб
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации