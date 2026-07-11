Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО после атаки РФ с использованием более 120 дронов и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В результате ночной атаки российских войск на Киев пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Россия применила более 120 беспилотников и 12 ракет, половина из которых были баллистическими.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский об атаке РФ на Украину

В ночь на 11 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив более 120 ударных беспилотников и 12 ракет, шесть из которых были баллистическими.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство воздушных целей удалось уничтожить украинским защитникам, однако баллистические ракеты остаются серьезной угрозой.

В Киеве в результате российского удара пострадали 11 человек, среди них — ребенок. По словам главы государства, первые попадания по гражданской инфраструктуре произошли ещедо объявления воздушной тревоги.

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В столице повреждены жилые дома, офисные помещения и богословская семинария. На местах атак продолжают работать оперативные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Ликвидация последствий атаки РФ в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Помимо Киева, последствия российского нападения фиксируются также в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ликвидация пожара в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумской области

Горящий автомобиль. Фото: ГСЧС Черниговской области

Зеленский призвал ускорить укрепление ПВО Украины

Также Владимир Зеленский подчеркнул необходимость скорейшего выполнения договоренностей с международными партнерами по укреплению украинской противовоздушной обороны.

"Нужно действовать максимально быстро в рамках договоренностей о лицензиях на "Петриоты" и совместном европейском проекте по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это", — заявил президент.

По его словам, Украина ожидает от партнеров реализации пакетов поддержки для защиты населения, о которых договорились во время заседания НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина должна получить от США новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты для систем противовоздушной обороны "Петриот". Также Киев достиг отдельных договоренностей с европейскими партнерами и продолжает переговоры о возможном запуске производства комплексов Patriot на территории Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточилась на трех основных направлениях укрепления ПВО. Речь идет о производстве систем Patriot по лицензии, получении ракет для этих комплексов и увеличении поддержки со стороны европейских стран. Кроме того, Киев совместно с партнерами разрабатывает собственную систему защиты от баллистических угроз.