Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский призвал ускорить укрепление ПВО после ночной атаки РФ

Зеленский призвал ускорить укрепление ПВО после ночной атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 11:59
Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО после атаки РФ с использованием более 120 дронов и ракет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В результате ночной атаки российских войск на Киев пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Россия применила более 120 беспилотников и 12 ракет, половина из которых были баллистическими.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский об атаке РФ на Украину

В ночь на 11 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив более 120 ударных беспилотников и 12 ракет, шесть из которых были баллистическими.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство воздушных целей удалось уничтожить украинским защитникам, однако баллистические ракеты остаются серьезной угрозой.

В Киеве в результате российского удара пострадали 11 человек, среди них — ребенок. По словам главы государства, первые попадания по гражданской инфраструктуре произошли ещедо объявления воздушной тревоги.

Читайте также:

В столице повреждены жилые дома, офисные помещения и богословская семинария. На местах атак продолжают работать оперативные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Зеленський закликав пришвидшити посилення ППО після нічної атаки РФ - фото 1
Ликвидация последствий атаки РФ в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Помимо Киева, последствия российского нападения фиксируются также в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Зеленський закликав пришвидшити посилення ППО після нічної атаки РФ - фото 2
Ликвидация пожара в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумской области
Зеленський закликав пришвидшити посилення ППО після нічної атаки РФ - фото 3
Горящий автомобиль. Фото: ГСЧС Черниговской области

Зеленский призвал ускорить укрепление ПВО Украины

Также Владимир Зеленский подчеркнул необходимость скорейшего выполнения договоренностей с международными партнерами по укреплению украинской противовоздушной обороны.

"Нужно действовать максимально быстро в рамках договоренностей о лицензиях на "Петриоты" и совместном европейском проекте по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это", — заявил президент.

По его словам, Украина ожидает от партнеров реализации пакетов поддержки для защиты населения, о которых договорились во время заседания НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина должна получить от США новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты для систем противовоздушной обороны "Петриот". Также Киев достиг отдельных договоренностей с европейскими партнерами и продолжает переговоры о возможном запуске производства комплексов Patriot на территории Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточилась на трех основных направлениях укрепления ПВО. Речь идет о производстве систем Patriot по лицензии, получении ракет для этих комплексов и увеличении поддержки со стороны европейских стран. Кроме того, Киев совместно с партнерами разрабатывает собственную систему защиты от баллистических угроз.

Владимир Зеленский ППО война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации