Зеленский призвал предоставить ракеты Patriot после ночного удара

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Массированный ночной обстрел Украины с помощью дронов, баллистических ракет и крылатых ракет унес жизни 12 человек в столице и одного человека в Киевской области. Удары также пришлись на Одесскую и Черниговскую области. Владимир Зеленский заявил, что остановить эскалацию со стороны Москвы поможет только усиление украинской противоракетной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

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На данный момент в столице подтверждена гибель 12 жителей, еще один человек стал жертвой обстрела в Киевской области. В других областях под прицелом оккупантов оказались критические и логистические узлы: в Одесской области беспилотники атаковали пограничный пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области враг нанес удар по газовой инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что противник тщательно готовил это нападение, одновременно сочетая ударные дроны, крылатые ракеты и различные типы баллистического вооружения для нанесения максимального ущерба. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, спасающие людей с первых минут трагедии.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что агрессор продолжает наращивать эскалацию, поскольку не получает должной реакции со стороны мирового сообщества.

"И пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет всерьёз думать о мире. Мы делаем всё, чтобы защита была, и ежедневно ведётся работа над программой FREYJA. Но перехватчики Patriot пока заменить нельзя, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета спасает жизни наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что СБС предупреждает украинцев, что в осенне-зимний период ситуация с обстрелами не улучшится. Россия готовится наносить еще больше ударов и накапливает для этого ресурсы.

Также из-за российской атаки в Киевской области изменили маршрут движения пригородных поездов. В Укрзализныце назвали рейсы, которые будут курсировать по другому маршруту.