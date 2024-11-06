Выборы в США — Зеленский поздравил Трампа с победой

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США. По его словам, Украина ожидает эпоху сильных решений Америки во главе с Трампом.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter (X).

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Глава государства упомянул недавнюю встречу с республиканцем, в ходе которой они обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, а также План победы и прекращение российской агрессии против нашей страны.

"Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина ожидает эпоху сильных США под решительным руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку.

Также наше государство заинтересовано в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

"Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", — подчеркнул украинский президент.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, недавно издание The Hill сообщило, что Дональд Трамп выиграл выборы президента США, поскольку набрал 270 голосов избирателей. Официального оглашения результатов еще не было, но это предварительные подсчеты СМИ.

Кроме того, Трамп вышел к своим поклонникам в Палм-Бич с речью, где объявил о своей победе на выборах.