Зеленский приостановил операцию против московских аэропортов: СМИ

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украина могла бы стать первым государством в мире, применившим в бою рои дронов с искусственным интеллектом против аэропортов в Москве. Впрочем, Владимир Зеленский отверг такой вариант. Несмотря на опасения за безопасность гражданских самолетов, подготовка секретной программы велась до весны 2026 года, утверждают источники, однако на Банковой это отрицают.

Об этом говорится в статье The Atlantic, передает Новини.LIVE.

Зеленскому предлагали нанести удар по московским аэропортам с помощью дронов на ИИ

Международные авиарейсы в Москву и обратно планировалось заблокировать с помощью масштабных атак автономных беспилотных систем, которые самостоятельно обнаруживают и поражают назначенные цели без участия человека. О наличии такой инициативы под рабочим названием «M&M's» заявило издание The Atlantic, ссылаясь на собственные источники.

По утверждению журналистов, реализация замысла означала бы создание первого в мировой истории прецедента ведения боевых действий роями полностью автономных ИИ-дронов. Подобные технологии в последние годы тестировались в различных странах, включая Соединенные Штаты, однако до сих пор ни одна страна не решилась применить их на практике из-за активных международных дебатов о соблюдении гуманитарного права.

В то же время официального подтверждения существования проекта пока нет, а представитель Офиса президента Украины в комментарии изданию полностью опроверг эти утверждения, назвав сообщения о подготовке такой операции ложными.

Согласно обнародованным журналистским данным, эту новейшую стратегию предложили украинские чиновники зимой 2026 года.

"В начале этого года украинские чиновники представили президенту Владимиру Зеленскому рискованный новый план, целью которого было завершение войны с Россией. Он предусматривал расширение кампании ударов по целям и применение нового класса вооружений, от которых Украина долгое время воздерживалась", — говорится в статье.

Как утверждают собеседники издания, ключевую организационную роль в этом проекте играл бывший министр обороны Михаил Федоров. Именно он якобы занимался поиском инвесторов, чтобы те профинансировали серийное производство инновационных дронов, формировал группу разработчиков и искал способы создать навигацию на базе ИИ.

Сам же Владимир Зеленский, как утверждают анонимные источники, побоялся согласиться на проведение операции из-за рисков для гражданского населения вблизи аэропортов и угрозы случайного поражения пассажирских воздушных судов.

К середине весны разработка проекта «M&M's» достигла значительного прогресса, но вскоре после этого все дальнейшие шаги по его реализации были окончательно прекращены.

Вместо этого ВСУ наносят удары по стратегическим объектам в России. Новини.LIVE писали о том, что украинские военные в ночь на 20 августа успешно атаковали два топливных гиганта в России: нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске и морской терминал "Таманьнефтегаз" на Кубани. Оба предприятия подверглись прямым попаданиям и загорелись.

Также 19 августа Генштаб ВСУ подтвердил последствия атаки от 15 августа по самарскому центру "Прогресс". Прицельные удары вывели из строя цех сборки двигателей для космических ракет "Союз", а также ремонтные помещения соседнего авиазавода "Авиакор".

Между тем Кремль развернул вдоль украинских и белорусских границ сеть из десяти секретных комплексов с десятками пусковых площадок для дальнобойных БПЛА. Только один такой комплекс способен запускать до 1000 дронов.