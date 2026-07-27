Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с новым премьер-министром

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Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным рабочим визитом в Великобританию для проведения важных межгосударственных переговоров. Глава государства планирует встретиться с новым премьер-министром Энди Бернемом, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности и насущные оборонные потребности нашей армии. Также лидер страны проведет встречу с украинскими военнослужащими, которые в настоящее время находятся на территории Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Новинии.LIVE со ссылкой на сообщение Президента Украины Владимира Зеленского.

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