Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский сообщил, сколько систем "Патриот" нуждается в Украине arrow

Зеленский сообщил, сколько систем "Патриот" нуждается в Украине

10 декабря 2024 21:08
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в 10-12 системах "Петриот"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство нуждается как минимум в десяти-двенадцати противовоздушных системах "Патриот". По его мнению, это поможет обеспечить нормальную жизнь наших граждан.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 10 декабря.

Читайте также:

Системы ПВО для Украины

"Главные гарантии безопасности на сегодняшний день для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь, — это, безусловно, система противовоздушной обороны", — отметил Зеленский.

По его словам, десять-двенадцать зенитно-ракетных систем "Патриот" для Украины обеспечат жизнь ее граждан и сделают войну для Путина бессодержательной.

"Если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет. Никакие КАБы, никакие ракеты, любые баллистические и тому подобное не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, в энергетику, в наши больницы, школы, университеты",— заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что один ЗРК "Патриот" стоит полтора миллиарда. Он призвал взять эти средства из замороженных российских активов. Однако, по его словам, это сможет полностью закрыть украинское небо.

"Люди будут возвращаться в нормальную жизнь, и из-за границы тоже. Дети будут ходить в школы, в университеты", — считает Зеленский.

По мнению главы государства, также подобная защита поможет защитить экономику страны.

"Это то, чего сегодня нам не хватает. То, что есть конкретно у наших партнеров", — подчеркнул президент.

Зеленський
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 10 декабря российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья. После удара РФ в городе разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Мы писали о том, что в Запорожской ОВА сообщили о разрушениях и показали фото с места попадания в Запорожье. Там работают медики, сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.

Владимир Зеленский Украина ПВО война в Украине війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:13 В Минобороны Израиля заявили об уничтожении сирийского флота

21:56 На Одесчине вручили повестку устно — что сказал суд

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

21:41 Пушич шокировал центром защиты Шахтера на Баварию

21:29 Возросло количество жертв из-за удара баллистикой по Запорожью

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:13 Полицейского уволили после мобилизации — чем закончился суд

21:08 Зеленский сообщил, сколько систем "Патриот" нуждается в Украине

20:57 Экспорт зерна — какими будут минимальные цены

20:55 Из замороженных активов РФ — США дает Украине 20 млрд долларов

20:46 Зеленский хочет усилить ПВО после обстрела Запорожья — обращение

22:13 В Минобороны Израиля заявили об уничтожении сирийского флота

21:56 На Одесчине вручили повестку устно — что сказал суд

21:41 Пушич шокировал центром защиты Шахтера на Баварию

21:29 Возросло количество жертв из-за удара баллистикой по Запорожью

21:13 Полицейского уволили после мобилизации — чем закончился суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:08 Зеленский сообщил, сколько систем "Патриот" нуждается в Украине

20:57 Экспорт зерна — какими будут минимальные цены

20:55 Из замороженных активов РФ — США дает Украине 20 млрд долларов

20:46 Зеленский хочет усилить ПВО после обстрела Запорожья — обращение

20:42 Умер бывший футболист Шахтера и Металлиста

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги