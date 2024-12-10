Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в 10-12 системах "Петриот"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство нуждается как минимум в десяти-двенадцати противовоздушных системах "Патриот". По его мнению, это поможет обеспечить нормальную жизнь наших граждан.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 10 декабря.

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"Главные гарантии безопасности на сегодняшний день для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь, — это, безусловно, система противовоздушной обороны", — отметил Зеленский.

По его словам, десять-двенадцать зенитно-ракетных систем "Патриот" для Украины обеспечат жизнь ее граждан и сделают войну для Путина бессодержательной.

"Если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет. Никакие КАБы, никакие ракеты, любые баллистические и тому подобное не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, в энергетику, в наши больницы, школы, университеты",— заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что один ЗРК "Патриот" стоит полтора миллиарда. Он призвал взять эти средства из замороженных российских активов. Однако, по его словам, это сможет полностью закрыть украинское небо.

"Люди будут возвращаться в нормальную жизнь, и из-за границы тоже. Дети будут ходить в школы, в университеты", — считает Зеленский.

По мнению главы государства, также подобная защита поможет защитить экономику страны.

"Это то, чего сегодня нам не хватает. То, что есть конкретно у наших партнеров", — подчеркнул президент.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 10 декабря российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья. После удара РФ в городе разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Мы писали о том, что в Запорожской ОВА сообщили о разрушениях и показали фото с места попадания в Запорожье. Там работают медики, сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.