Зеленский подтвердил успешные удары по НПЗ в России и теневому флоту

Пожар на НПЗ в Ярославле. Фото: соцсети

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

6 августа украинские войска нанесли точечные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в глубоком тылу России. Кроме того, были поражены вражеские суда в акватории Чёрного моря.

Информацию об успешных атаках подтвердил глава государства Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Россия оказалась под массированным ударом беспилотников 6 августа

Глава государства подтвердил успешное выполнение боевых задач на расстоянии более 1300 километров от линии фронта. В частности, в Башкортостане под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", а в Ярославской области, примерно в 700 километрах от границы, было атаковано предприятие "Славнефть-Янос".

Пожар на НПЗ. Фото: соцсети

Одновременно с этим украинские подразделения провели успешную операцию на морском направлении, выведя из строя два военных сторожевых катера и суда, принадлежащие теневому флоту агрессора.

По поводу этих событий Владимир Зеленский отметил: "Сегодня наши дальнобойные санкции вновь сработали, ограничив нефтяные доходы России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев".

Президент выразил благодарность украинским воинам за систематическое совершенствование дальнобойных ударов.

Недавно, как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с представителями военного руководства, Министерства обороны, спецслужб и Офиса президента, в ходе которой участники проанализировали оперативную обстановку на передовой.

Кроме того, глава государства рассказал о новых результатах работы Службы безопасности Украины в сфере противодействия российской агрессии. По словам президента, также были согласованы следующие шаги, направленные на совершенствование работы СБУ и дальнейшую очистку службы.

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших логистических объектов российского маркетплейса Wildberries, расположенному в городе Алексин Тульской области.