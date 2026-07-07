Зеленский подписал новые санкции против поставщиков российского ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украина расширила санкционные списки, включив в них российских пропагандистов и предприятия, поставляющие военно-промышленному комплексу РФ высокоточные станки для производства ракет и артиллерии. Подписанные президентом Владимиром Зеленским ограничения затронули компании, занимающиеся испытаниями боевой авиации, а также ряд медийных личностей, среди которых блогеры и депутат из Москвы.

Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Зеленский ввел новые санкции против лиц, способствующих работе российского ВПК

Среди пропагандистов, попавших под новые ограничения, фигурирует военный блогер Владимир Романов. Следствие располагает видеоматериалами, на которых этот деятель не только оправдывает оккупацию украинских земель, но и лично стреляет из противотанкового ракетного комплекса по позициям Сил обороны Украины. Помимо него, в список внесли Илью Туманова — бывшего военного пилота, который участвовал в боевых действиях в Сирии, а сейчас занимается распространением кремлевских нарративов.

Также под украинские санкции попала бывшая спортсменка по синхронному плаванию и действующий депутат Московской городской думы Мария Киселева, которая открыто одобряет вооруженную агрессию России и незаконно посещала временно оккупированные регионы Украины.

Параллельно Украина нанесла санкционный удар по материально-техническому обеспечению российского оборонно-промышленного комплекса, утвердив отдельный пакет санкций против 30 юридических и 42 физических лиц. Ограничения направлены на разрушение логистики и блокирование поставщиков высокоточных станков и сопутствующего оборудования.

Блокировка затронула компании, их непосредственных учредителей и руководителей. В частности, в списке присутствует центр «Буревестник», занимающийся производством минометов и 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Мальва», а также компания «КАМ-Инжиниринг», которая отвечает за заключительные испытания узлов боевых самолетов и отдельных ракетных систем.

«Мы продолжаем находить новые, хорошо обоснованные цели для санкций. Каждое такое решение еще больше изолирует российские компании, работающие в ВПК, затрудняет их сотрудничество с международными партнерами, доступ к технологиям, финансированию и оборудованию. Санкции должны сделать участие в поддержке российской военной машины токсичным и экономически невыгодным», — заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Как сообщал Новини.LIVE, недавно Соединённые Штаты приняли решение о частичном ослаблении санкционного давления в отношении России, исключив из санкционного списка SDN семерых российских граждан. Кроме того, под ослабление попали два судна и две компании из Турции.

В то же время Европейский Союз планирует кардинально изменить подход к срокам действия своих ограничительных мер против РФ. Вместо действующего правила, предусматривающего продление экономических санкций каждые шесть месяцев, лидеры блока намерены утверждать пакеты ограничений сразу на целый год. Предварительное согласие на введение таких более длительных сроков уже дали даже правительства Венгрии и Словакии.