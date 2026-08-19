Зеленский поблагодарил ВР за назначение глав МИД и Минобороны

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность Верховной Раде за назначение руководителей Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Речь идет об Андрее Сибиге и Евгении Хмаре.

Об этом глава государства сообщил в среду, 19 августа, передает Новини.LIVE.

Назначение Сибиги и Хмары

"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — отметил Зеленский.

По его словам, задачи для обоих министров определены четко — Украине нужно больше силы. Глава государства заверил, что это будет.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада назначила Сибигу главой МИД. Предложение поддержали 266 народных депутатов.

Кроме того, Рада назначила Евгения Хмару главой Минобороны. "За" проголосовали 312 нардепов. Он уже принес присягу.