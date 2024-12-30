Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК — когда он начнет действовать

Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, подписал закон об ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Известно, что со следующего года заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.
Об этом говорится в карточке законопроекта №12178.
Ликвидация МСЭК
Известно, что с 1 января 2025 года экспертные комиссии в кластерных и надкластерных больницах выборочно будут получать на рассмотрение пациента. Новый законопроект предусматривает, что ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос.
Статусы лиц с инвалидностью и медико-социальная экспертиза для детей будут оставаться без изменений.
Напомним, документы МСЭК, подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться действительными после ликвидации комиссий.
Также бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что работников ликвидированной МСЭК перевели в другую структуру.
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