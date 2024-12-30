Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК — когда он начнет действовать

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, подписал закон об ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Известно, что со следующего года заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12178.

Читайте также:

Ликвидация МСЭК

Известно, что с 1 января 2025 года экспертные комиссии в кластерных и надкластерных больницах выборочно будут получать на рассмотрение пациента. Новый законопроект предусматривает, что ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос.

Статусы лиц с инвалидностью и медико-социальная экспертиза для детей будут оставаться без изменений.

Законопроект о ликвидации МСЭК. Фото: скриншот

Напомним, документы МСЭК, подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться действительными после ликвидации комиссий.

Также бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что работников ликвидированной МСЭК перевели в другую структуру.