Победа Дональда Трампа — что сказал Зеленский в вечернем обращении

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал результат выборов в Америке абсолютно убедительным и поздравил Дональда Трампа с этой победой. Также он напомнил о своих последних разговорах с Трампом.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 6 ноября.

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Владимир Зеленский напомнил о словах Дональда Трампа о "мире благодаря силе" и сказал, что это значит для Украины.

"Вообще для нас в Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе — peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го Президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют", — сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, для Украины уверенность, свобода и нормальная жизнь — это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой и сильными союзниками.

"Мы в этом году говорили уже с Президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры", — напомнил Зеленский.

Также, как отметил Президент Украины, есть взаимодействий и с командой Трампа.

"По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне — в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и относительно будущего после войны имеем потенциал для более крепкого сотрудничества", — говорится в сообщении.

Обращение Владимира Зеленского 6 ноября. Фото: скриншот

Напомним, в Трампе заявили, что война в Украине зашла тупик. Сенатор от Республиканской партии в американском штате Флорида Марко Рубио считает, что ее нужно "довести до конца".

Также Новини.LIVE писали, что российские чиновники, в частности, диктатор Владимир Путин, неофициально поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В России надеются на изменение позиции Америки по поддержке Украины.