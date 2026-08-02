Зеленский оценил работу Воздушных сил: доля сбитых дронов превышает 90%
2 августа 2026 17:26
Термінова новина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы стали ключевой составляющей обороны государства, которая реально определяет ход войны. Благодаря мужеству воинов и поддержке международных партнеров Украина не отдала своё небо российским оккупантам и смогла развить боевую авиацию и противовоздушную оборону. Глава государства подчеркнул, что защитники неба ежедневно демонстрируют всему миру невероятное мастерство, уничтожая вражеские самолеты, крылатые ракеты и более 90% ударных беспилотников.
Об этом сообщает Ноинии.LIVE со ссылкой на официальное выступление Президента Украины Владимира Зеленского.
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