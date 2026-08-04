Зеленский официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский и глава СНБО Игорь Клименко. Фото: president.gov.ua

Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко. Глава государства отметил высокую профессиональную эффективность чиновника на его предыдущей руководящей должности в МВД. Поэтому президент считает, что накопленный управленческий опыт позволит существенно модернизировать работу СНБО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Подготовка оборонного сектора к зиме

Новоназначенный руководитель ведомства должен немедленно наладить тесное ежедневное взаимодействие с Кабинетом министров и представителями Сил обороны.

"Рассчитываю, что секретарь СНБО вместе с премьер-министром Украины, вместе со всеми необходимыми должностными лицами, командой Офиса, вместе с военными, вместе с нашими спецслужбами придаст оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Внимание к информационной безопасности

По словам президента, помимо повседневных задач, СНБО необходимо уделять внимание защите цифрового пространства и противодействию вражеским психологическим операциям.

"Украине необходимо максимально быстро провести всю подготовительную работу для локализации в Украине производства ПВО, необходимых нам ракет и другого дополнительного оружия. Нужно уделять больше внимания киберугрозам со стороны России, противодействовать российской дезинформации и информационным операциям, которые они проводят", — заявил президент.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в последнее время продолжаются кадровые перестановки и назначения новых руководителей в ведущих государственных учреждениях. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США, которую она занимала с августа прошлого года.

Также президент сменил руководителей СБУ в девяти регионах страны и уволил главу одного из ключевых департаментов центрального аппарата СБУ. Глава государства уволил действующих руководителей областных управлений ведомства и сразу же назначил на их места новых руководителей.