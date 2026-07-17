Зеленский обсудил с Билецким ситуацию в Донецкой и Харьковской областях

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командиром 3-го армейского корпуса оперативного командования "Схід" Сухопутных войск ВСУ Андреем Билецким. В ходе доклада обсудили ситуацию на фронте, возможные действия российских войск и обеспечение украинских подразделений.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский обсудил с Билецким ситуацию на фронте

По словам президента, он заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Схід" Андрея Билецкого и поблагодарил его за прочные позиции подразделения.

Во время встречи стороны обсудили оперативную обстановку на Харьковском и Донецком направлениях, а также возможные дальнейшие действия российских войск.

Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей остается укрепление украинских позиций на передовой.

"Украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт — это основа", — отметил глава государства.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено обеспечению украинских военных всем необходимым для выполнения боевых задач. Президент поблагодарил Андрея Билецкого и украинских защитников за службу и защиту государства. Новость дополняется...