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Главная Новости дня Зеленский обсудил с Билецким ситуацию в Донецкой и Харьковской областях

Зеленский обсудил с Билецким ситуацию в Донецкой и Харьковской областях

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 17:33
Зеленский обсудил с Билецким ситуацию в Харьковской и Донецкой областях
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командиром 3-го армейского корпуса оперативного командования "Схід" Сухопутных войск ВСУ Андреем Билецким. В ходе доклада обсудили ситуацию на фронте, возможные действия российских войск и обеспечение украинских подразделений.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский обсудил с Билецким ситуацию на фронте

По словам президента, он заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Схід" Андрея Билецкого и поблагодарил его за прочные позиции подразделения.

Во время встречи стороны обсудили оперативную обстановку на Харьковском и Донецком направлениях, а также возможные дальнейшие действия российских войск.

Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей остается укрепление украинских позиций на передовой.

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"Украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт — это основа", — отметил глава государства.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено обеспечению украинских военных всем необходимым для выполнения боевых задач. Президент поблагодарил Андрея Билецкого и украинских защитников за службу и защиту государства. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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