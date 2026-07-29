Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot для защиты зимой

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству Соединенных Штатов Америки с срочной просьбой о предоставлении крупной партии систем противовоздушной обороны для защиты страны зимой. Украинский лидер призвал союзников оперативно передать триста ракет-перехватчиков типа Patriot для предотвращения масштабного гуманитарного кризиса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Axios.

Договоренности о будущем лицензионном производстве вооружения

В ходе официальных переговоров США согласились оказать максимальную поддержку в вопросе передачи специальных технологических лицензий для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Украина планирует впоследствии самостоятельно выпускать необходимые образцы зарубежного оружия на собственных мощностях. Однако запуск таких сложных линий требует длительного времени, поэтому закупки из арсеналов союзников остаются критически важными.

Собственное производство займет от одного до пяти лет, поэтому необходимые перехватчики требуются уже сейчас, — подчеркнул глава государства.

Для ускорения процессов и укрепления общей безопасности Украина предлагает американским партнерам свой уникальный боевой опыт и имеющиеся разработки. Украина готова делиться с США военными технологиями в обмен на ракеты Patriot и работает с американскими компаниями над созданием украинских ракет-перехватчиков по аналогии с Patriot.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где обсудил с премьер-министром Энди Бернемом вопросы обеспечения безопасности на море, защиты украинского неба и потребностей ПВО.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что противник продолжает активно накапливать ракеты для ударов по столице. При этом технические возможности одной батареи Patriot объективно не позволяют в одиночку прикрыть всю площадь города-миллионника от баллистических ракет.