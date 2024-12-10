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Зеленский обсудил с Рютте свою встречу с Трампом и Макроном

10 декабря 2024 22:48
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский переговорил с генсеком НАТО Марком Рютте
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили ряд важных вопросов, в частности, недавние встречи главы нашего государства с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 10 декабря.

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"Обсудил с Марком Рютте ряд тем, в том числе мои недавние контакты с Президентом Трампом и Президентом Макроном в Париже", — рассказал Зеленский.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что благодарен за решительность президента Трампа, которая именно тем, что может помочь.

"Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе", — пояснил Зеленский.

Глава государства также добавил, что ценит позицию президента Макрона, которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно общей цели цивилизованных государств — сделать Европу более сильной, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной обеспечить безопасность населяющих ее народов.

"Европе нужна четкая и единственная позиция, которая будет выгодна всем", — подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, также важно, чтобы команды привлеченных лидеров работали как можно интенсивнее. Он отметил необходимость более частых встреч для определения гарантий, необходимых для достижения справедливого мира.

Зеленский добавил, что лидеры государств координируют свои позиции в преддверии предстоящих встреч и переговоров в декабре этого года.

"Наша общая цель сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году", — отметил Зеленский.

В заключение Зеленский отметил, что только российский диктатор Владимир Путин хочет этой войны. Он подчеркнул, что Украине и ее союзникам по силам, чтобы глава Кремля больше не мог убивать.

"Мир должен стать нашим общим успехом - Украины, Америки, Европы и всех наших партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский
Сообщения Владимира Зеленского. Фото: скриншот
Зеленский
Сообщения Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Ранее Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны крайне необходимо для Украины. Это доказывает каждый удар по населенным пунктам государства.

Напомним, Польша планирует принять активное участие в потенциальных переговорах между Украиной и Россией, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон Дональд Трамп Марк Рютте

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