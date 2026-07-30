Зеленский о погибшей семье: российское зло можно остановить только всем миром

Семья Вороновых. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по селу Радушное недалеко от Кривого Рога, где был полностью разрушен жилой дом семьи Вороновых, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести. Глава государства подтвердил гибель родителей и троих детей, тогда как судьба ещё четырёх несовершеннолетних и полуторагодовалого внука пока остаётся неизвестной. Президент призвал международных партнёров немедленно предоставить дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot, чтобы остановить удары баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Трагедия в Днепропетровской области

Оккупанты поразили баллистической ракетой дом, в котором проживали Елена и Артем Вороновы вместе с семью детьми и маленьким внуком от старшего сына, который сейчас служит в ВСУ.

Спасатели нашли под обломками лишь фрагменты тел, поэтому для идентификации погибших придется проводить специальные экспертизы.

В настоящее время спасательная операция продолжается, поскольку под завалами до сих пор ищут других членов этой многодетной семьи.

Призыв к европейским столицам

Президент подчеркнул, что такие трагедии являются прямым следствием дефицита противоракетных перехватчиков, которые партнеры задерживают или не поставляют в необходимом количестве.

"Это российское зло можно остановить только силами всего мира. И когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для «Патриотов», когда мы ищем возможности защититься от российской баллистики, мы говорим не об абстракциях. Мы говорим именно о таких семьях, о таких людях, которые смогут выжить, если будет чем сбивать российские ракеты — если партнеры помогут с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские "Искандеры" нечем остановить", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Украину. В частности, баллистическая ракета, запущенная РФ из Воронежа, попала в пригород Кривого Рога, где погибла многодетная семья.

На данный момент официально подтверждена гибель шести человек, среди которых трое детей. Однако окончательное число погибших можно будет установить только после проведения ДНК-экспертиз.