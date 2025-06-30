Зеленский назвал, сколько выделила Германия на помощь Украине в этом году

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал сумму помощи от Германии в этом году. По его словам, речь идет об около 9 миллиардах евро.

Об этом глава государства сказал во время встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Глава государства отметил, что из европейских стран больше всего Украину поддерживает Германия.

"После увеличения в этом году это будет в пределах 9 миллиардов евро. Это очень ощутимая помощь, особенно в этот момент", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, помощь будет сконцентрирована на внутреннем украинском производстве.

"Мы концентрировались во время наших дискуссий с канцлером Германии, Фридрихом Мерцом, а также с министром обороны Писториусом на внутреннем производстве Украины. Особенно дальнобойных дронов и других наших возможностей", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский поблагодарил немецкого министра иностранных дел за поддержку Украины.

Кроме того, глава государства высказался об эффективности немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T.