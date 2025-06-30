Зеленский назвал, сколько выделила Германия на помощь Украине в этом году

Зеленский назвал сумму помощи от Германии в этом году
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал сумму помощи от Германии в этом году. По его словам, речь идет об около 9 миллиардах евро.
Об этом глава государства сказал во время встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Помощь Украине от Германии
Глава государства отметил, что из европейских стран больше всего Украину поддерживает Германия.
"После увеличения в этом году это будет в пределах 9 миллиардов евро. Это очень ощутимая помощь, особенно в этот момент", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, помощь будет сконцентрирована на внутреннем украинском производстве.
"Мы концентрировались во время наших дискуссий с канцлером Германии, Фридрихом Мерцом, а также с министром обороны Писториусом на внутреннем производстве Украины. Особенно дальнобойных дронов и других наших возможностей", — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский поблагодарил немецкого министра иностранных дел за поддержку Украины.
Кроме того, глава государства высказался об эффективности немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T.
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