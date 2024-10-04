Зеленский 4 октября встретился с работниками образовательной сферы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, встретился с работниками образовательного сектора. На встрече присутствовали представители Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и Полтавщины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с педагогами

"Наши учителя, преподаватели, руководители образовательных учреждений. Накануне Дня работников образования встретился с педагогами Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и Полтавщины, отметил их государственными наградами", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что День работников образования является очень важным днем для каждого из нас, особенно во время войны. Поскольку там, где школа, — там есть уверенность в будущем.

"Спасибо за то, что вы в Украине, с Украиной, что вы с нашими детьми. Это очень важный вклад в безопасность Украины", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский начал рабочую поездку на Сумщину со встречи с военными, которые участвуют в операции в Курской области.

Также он провел Ставку, на которой заслушал доклад военного руководства страны и представителей энергетического сектора.