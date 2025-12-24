Зеленский вручил дипломы и почетные знаки украинским ученым

срочный

Президент Украины Владимир Зеленский вручил дипломы и почетные знаки лауреатам Национальной премии Украины имени Бориса Патона 2025 года. Было отмечено семьдесят три ученых.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 24 декабря.

Зеленский поздравил ученых

Зеленский поздравил каждого ученого с победой в нынешней Национальной премии Украины имени Бориса Патона. Всего лауреатами премии стали десять работ, а всего в премиальном конкурсе принимало участие семьдесят три ученых. Значительная часть из написанных работ содержит государственную тайну.

"Наша украинская наука жива. И наука, рядом с армией и с дипломатией, - такая же действенная сила в противодействии российскому злу. И наша наука работает, растет, создает, делает Украину сильнее", - отметил Зеленский.



Президент подчеркнул, что Украина гордится лауреатами, и нуждается в их ума, и идей. Своими работами они реально усиливают страну в таких сферах, как: обороноспособность, производство оружия и беспилотных систем, ракет, боеприпасов и тому подобное.

