Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский должен быть на встрече США и РФ — Мерц все объяснил

Зеленский должен быть на встрече США и РФ — Мерц все объяснил

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 00:05
Мерц считает, что присутствие Зеленского на Встрече между Трампом и Путиным крайне необходимо из-за территориальных вопросов
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Кадр из видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа с Путиным. Встреча должна состояться 15 августа на Аляске.

Об этом Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ARD.

Реклама
Читайте также:

Почему участие Зеленского важно

Глава правительства Германии отметил, что участие украинского президента является крайне важным, ведь на встрече могут обсуждаться территориальные вопросы. Это не может произойти без главы Украины, считает Мерц.

"Мы надеемся и исходим из того, что правительство Украины, президент Зеленский, будут привлечены. В любом случае, мы не можем согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются, более того - решаются через головы европейцев и украинцев", — отметил Мерц.

Канцлер Германии надеется, что результатом переговоров на Аляске станет решение о прекращении огня против Украины.

Ранее сообщалось, что глава НАТО Марк Рютте считает встречу Трампа и Путина испытанием для диктатора РФ. Встреча продемонстрирует, насколько серьезно настроен российский диктатор.

Тем временем Словацкий премьер Роберт Фицо сравнил Украину с "травой", которая страдает во время столкновений "слонов". Так он высказался о предстоящей встрече Трампа и Путина.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска Фридрих Мерц
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации