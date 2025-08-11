Мерц считает, что присутствие Зеленского на Встрече между Трампом и Путиным крайне необходимо из-за территориальных вопросов

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Кадр из видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа с Путиным. Встреча должна состояться 15 августа на Аляске.

Об этом Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ARD.

Почему участие Зеленского важно

Глава правительства Германии отметил, что участие украинского президента является крайне важным, ведь на встрече могут обсуждаться территориальные вопросы. Это не может произойти без главы Украины, считает Мерц.

"Мы надеемся и исходим из того, что правительство Украины, президент Зеленский, будут привлечены. В любом случае, мы не можем согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются, более того - решаются через головы европейцев и украинцев", — отметил Мерц.

Канцлер Германии надеется, что результатом переговоров на Аляске станет решение о прекращении огня против Украины.

Ранее сообщалось, что глава НАТО Марк Рютте считает встречу Трампа и Путина испытанием для диктатора РФ. Встреча продемонстрирует, насколько серьезно настроен российский диктатор.

Тем временем Словацкий премьер Роберт Фицо сравнил Украину с "травой", которая страдает во время столкновений "слонов". Так он высказался о предстоящей встрече Трампа и Путина.