Украине нужно больше систем ПВО, — Зеленский после обстрела Запорожья

Зеленский хочет усилить ПВО после обстрела Запорожья — обращение
В Запорожье продолжается спасательная операция после ракетного удара. Россияне ударили баллистикой по городу. Есть погибшие и раненые. Украине нужно усиливать ПВО, чтобы предотвратить такие атаки.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 10 декабря.
Украине нужно больше систем ПВО
Как отметил глава государства, он уже обсудил с Главкомом то, что нужно, чтобы обезопасить украинские города. Зеленский также заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО.
"У нас сейчас недостаточно систем, чтобы защитить нашу страну от российских ракет. Но партнеры имеют эти системы. Снова и снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения. Готовим сейчас график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы сделать как можно больше", — заявил президент.
Зеленский также добавил, что сегодня разговаривал с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он подчеркнул, что Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку.
"Мы должны так и дальше работать вместе — чтобы оба наших государства становились сильнее. Спланировали во время разговора нашу совместную работу на этих неделях и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе", — сказал Зеленский.
Напомним, российские военные только на прошлой неделе атаковали Украину почти 500 КАБами, более 400 дронами и почти 20 ракетами.
Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны крайне необходимо для Украины. Это доказывает каждый удар по населенным пунктам государства.
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