Украине нужно больше систем ПВО, — Зеленский после обстрела Запорожья

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Запорожье продолжается спасательная операция после ракетного удара. Россияне ударили баллистикой по городу. Есть погибшие и раненые. Украине нужно усиливать ПВО, чтобы предотвратить такие атаки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 10 декабря.

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Украине нужно больше систем ПВО

Как отметил глава государства, он уже обсудил с Главкомом то, что нужно, чтобы обезопасить украинские города. Зеленский также заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО.

"У нас сейчас недостаточно систем, чтобы защитить нашу страну от российских ракет. Но партнеры имеют эти системы. Снова и снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения. Готовим сейчас график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы сделать как можно больше", — заявил президент.

Зеленский также добавил, что сегодня разговаривал с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он подчеркнул, что Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку.

"Мы должны так и дальше работать вместе — чтобы оба наших государства становились сильнее. Спланировали во время разговора нашу совместную работу на этих неделях и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе", — сказал Зеленский.

Напомним, российские военные только на прошлой неделе атаковали Украину почти 500 КАБами, более 400 дронами и почти 20 ракетами.

Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны крайне необходимо для Украины. Это доказывает каждый удар по населенным пунктам государства.