Зеленский инициировал учреждение ордена Европы в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Украине появится новая государственная награда — орден Европы. Награду планируют вручать гражданам Украины и иностранцам за весомый вклад в поддержку европейской интеграции Украины, укрепление международного сотрудничества и помощь в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Инициатива президента

По словам Стефанчука, в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины".

Документ предусматривает введение ордена Европы в качестве новой формы государственной награды.

Награду будут вручать за:

выдающиеся заслуги в поддержке курса Украины на членство в Европейском Союзе;

существенную помощь Украине в укреплении устойчивости и обороноспособности;

вклад в обеспечение безопасности не только Украины, но и всей Европы;

развитие международного сотрудничества, мира и добрососедских отношений между государствами.

Получить новую награду смогут как граждане Украины, так и иностранцы. Речь идет о лицах, внесших значительный вклад в поддержку Украины на международном уровне или помогших в защите её суверенитета.

Законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой на одном из ближайших пленарных заседаний. В случае принятия он дополнит систему государственных наград Украины.

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Новини.LIVE информировали, что в Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это является восстановлением исторической справедливости, ведь Мазепа в свое время был покровителем Лавры.