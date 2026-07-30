Зеленский: Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Александр Шорохов Редактор

Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, в частности, более точно оценивать обстановку на первой линии фронта. Кроме того, это позволит более оперативно реагировать на её изменения и предоставит бригадам больше возможностей для эффективного противодействия российской штурмовой активности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет Новини.LIVE.

Совещание с руководством ВСУ

По словам президента, состоялось совещание с участием главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генерального штаба Игоря Скибюка, и.о. министра обороны Евгения Хмары и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. На совещании подробно обсудили вызовы, связанные с российскими ударами баллистическими ракетами, а также возможности Украины противодействовать им на военном и дипломатическом уровнях.

Президент сообщил, что Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений. Кроме того, участники совещания определили технологические и асимметрические меры, которые должны усилить защиту Украины.

Также глава государства сообщил, что продолжается операция ударов по российским силам и позициям на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму. По его словам, во время совещания обновили перечень первоочередных целей для этих ударов.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский призвал США срочно усилить украинскую противовоздушную оборону. Глава государства заявил о необходимости 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, их своевременная поставка поможет защитить гражданское население и предотвратить масштабный гуманитарный кризис.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Лидеры стран также обсуждали усиление противовоздушной обороны Украины и поддержку энергетического сектора страны в преддверии зимы.