Зеленский: Европе нужна собственная защита от российской баллистики

Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно украинская армия сегодня сдерживает российскую агрессию, защищая не только собственное государство, но и безопасность всей Европы. По словам главы государства, война остается вдали от многих европейских столиц именно благодаря украинским военным.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью французскому телеканалу BFMTV, передает Новини.LIVE.

Президент заявил, что Украина сдерживает российскую угрозу для всей Европы

"Если война сегодня далеко от Франции, то это потому, что Украина защищает безопасность всей Европы. Людям нужно напоминать, почему важно помогать Украине", — подчеркнул Зеленский.

Особое внимание президент уделил угрозе российских баллистических ракет. Он отметил, что Европе нужна собственная современная система противоракетной обороны, ведь Россия уже имеет или вскоре будет иметь ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 5 тысяч километров.

Зеленский сообщил, что Украина вместе с восемью европейскими странами работает над созданием новой системы противоракетной обороны. К проекту уже присоединились Франция, Швеция, Дания, Италия, Норвегия и другие партнеры. По его словам, новая система будет полностью европейской, дешевле американских Patriot и может появиться уже в 2026 году, если испытания пройдут успешно.

"Европе нужен собственный воздушный щит. Если наши испытания пройдут успешно, эта система появится уже в 2026 году. Она будет очень эффективной и важной для безопасности всего континента", — заявил президент Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что российская армия постепенно теряет инициативу на фронте и несет значительные потери. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия в настоящее время является одной из сильнейших в мире благодаря боевому опыту и развитию собственного производства вооружения.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли на парад по случаю Дня взятия Бастилии. Во время военного парада Украину представляют военнослужащие ВСУ и украинские пилоты, выполняющие полет на французских истребителях Mirage.