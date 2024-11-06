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Завершение войны Трампом за 90 дней — букмекеры принимают ставки

6 ноября 2024 16:58
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Победа Трампа — букмекеры принимают ставки по окончании войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Букмекеры начали принимать ставки на то, завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней.

Об этом говорится в Polymarket.

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Завершит ли Трамп войну в Украине

Букмекеры активно принимают ставки на вероятность того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине в течение ближайших трех месяцев. Сейчас рынок не имеет четкого представления относительно этого сценария: ставки резко колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

ставки на окончание войны в Украине
Закончит ли войну в Украине Дональд Трамп. Фото: Polemarket

"Украина и Россия объявят о перемирии, прекращении огня или урегулировании войны в Украине путем переговоров в любой момент между объявлением Associated Press победителем выборов Дональда Трампа и 23:59 19 апреля 2025 года по Восточному времени", — говорится в условии выигрыша.

рейтинг ставок в заключение войны в Украине
Рейтинг ставок по завершению войны в Украине Трампом. Фото: Polymarket

Напомним, Трамп объявил о своей победе на выборах США. Он подчеркнул, что теперь он 45-й и 47-й президент.

Украинцы активно реагируют на победу Дональда Трампа на выборах — в сети ходят мемы.

Мы писали, что теперь Республиканская партия полностью перешла под контроль Трампа. Политик окружил себя советниками и чиновниками, которые полностью поддерживают его взгляды.

Народный депутат от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что не стоит ожидать радикальных шагов от действующего президента Джо Байдена в переходный период.

Дональд Трамп букмекеры война в Украине США выборы в США 2024 війна

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