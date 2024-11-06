Победа Трампа — букмекеры принимают ставки по окончании войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Букмекеры начали принимать ставки на то, завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней.

Об этом говорится в Polymarket.

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Завершит ли Трамп войну в Украине

Букмекеры активно принимают ставки на вероятность того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине в течение ближайших трех месяцев. Сейчас рынок не имеет четкого представления относительно этого сценария: ставки резко колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Закончит ли войну в Украине Дональд Трамп. Фото: Polemarket

"Украина и Россия объявят о перемирии, прекращении огня или урегулировании войны в Украине путем переговоров в любой момент между объявлением Associated Press победителем выборов Дональда Трампа и 23:59 19 апреля 2025 года по Восточному времени", — говорится в условии выигрыша.

Рейтинг ставок по завершению войны в Украине Трампом. Фото: Polymarket

Напомним, Трамп объявил о своей победе на выборах США. Он подчеркнул, что теперь он 45-й и 47-й президент.

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