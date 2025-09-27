Военным могут увеличить зарплаты - что известно

Зарплаты военных могут измениться — разъяснение Зеленского
Зарплаты украинским военным могут увеличить. Сейчас обсуждается вопрос финансирования от ЕС.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.
Почему военным до сих пор не увеличили зарплаты
Зеленский отметил, что первый пункт гарантий безопасности Украины — это армия. Это, в частности, предусматривает увеличение заработной платы военным.
"Относительно усиления заработной платы во время сеасеfire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время гарантии безопасности нужно финансировать нашу армию. Заработная плата — это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил", — заявил он.
В то же время президент отметил, что еще рано говорить о том, что зарплаты военным точно увеличат, однако "шанс есть".
"Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить", — подчеркнул он.
