Военным могут увеличить зарплаты - что известно

Зарплаты украинским военным могут увеличить. Сейчас обсуждается вопрос финансирования от ЕС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Зеленский отметил, что первый пункт гарантий безопасности Украины — это армия. Это, в частности, предусматривает увеличение заработной платы военным.

"Относительно усиления заработной платы во время сеасеfire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время гарантии безопасности нужно финансировать нашу армию. Заработная плата — это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил", — заявил он.

В то же время президент отметил, что еще рано говорить о том, что зарплаты военным точно увеличат, однако "шанс есть".

"Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить", — подчеркнул он.

