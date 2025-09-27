Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зарплаты военных могут измениться — разъяснение Зеленского

Зарплаты военных могут измениться — разъяснение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 16:32
Военным могут увеличить зарплаты - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Зарплаты украинским военным могут увеличить. Сейчас обсуждается вопрос финансирования от ЕС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Реклама
Читайте также:

Почему военным до сих пор не увеличили зарплаты

Зеленский отметил, что первый пункт гарантий безопасности Украины — это армия. Это, в частности, предусматривает увеличение заработной платы военным.

"Относительно усиления заработной платы во время сеасеfire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время гарантии безопасности нужно финансировать нашу армию. Заработная плата — это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил", — заявил он.

В то же время президент отметил, что еще рано говорить о том, что зарплаты военным точно увеличат, однако "шанс есть".

"Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить", — подчеркнул он.

Напомним, недавно сообщалось, что в Украине могут увеличить зарплаты работникам еще одной профессии.

Также мы писали, в каких странах Европы самая высокая оплата труда.

Владимир Зеленский зарплаты ЕС война в Украине украинские военные
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации