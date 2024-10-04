СБУ разоблачила схему бизнеса на уклонистах в Киевской и Харьковской областях

Задержание одного из группы подозреваемых. Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц, организовавших многомиллионный бизнес на уклонистах. Они изготовляли фиктивные документы военнообязанным, которые позволяли избежать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 4 октября.

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Заработали на уклонистах более 40 млн гривен

СБУ обезвредила группу лиц, занимавшихся изготовлением фиктивных документов, позволявших избежать мобилизации военнообязанным. Они оказывали услуги в Киевской и Харьковской областях. Всего задержали 14 злоумышленников. Свои услуги они оценивали от 8 до 13 тысяч долларов США с одного человека. Известно, что за время незаконной деятельности им удалось заработать более 40 миллионов гривен.

Обустроили дома типографию и официально снимали с учета в ТЦК

Во время обысков изъяли более тысячи медицинских справок, а также бланков военно-учетных документов, которые в дальнейшем использовались для уклонистов.

Следователи изъяли 250 поддельных печатей и штампов и наличные средства.

Фиктивные справки, найденные при обыске. Фото: СБУ

Чтобы расширить свой "бизнес", участники сделки организовали в собственных домах целые типографии, чтобы изготавливать поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Затем готовые сфальсифицированные документы они подавали в ТЦК, чтобы официально уклонистов снимали с военного учета.

Поддельные штампы для справок. Фото: СБУ

Чтобы найти клиентов, участники незаконной схемы использовали личные связи среди военных, которые искали способ, как комиссоваться со службы даже незаконным способом.

Следователи СБУ сообщили 14 задержанным подозрение сразу по трем статьям:

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие и поиск всех лиц, причастных к "схеме".

Напомним, на днях в Одесской области разоблачили очередную схему для уклонистов. Также во Львове задержан мошенник, который хотел заработать на уклонистах и предлагал фиктивные справки об инвалидности за тысячи долларов.