Когда Украина будет иметь достаточно собственного оружия - Залужный ответил

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Голос Америки

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал год, когда Украина сможет достаточно нарастить производство оружия. По его мнению, это произойдет в 2027 году.

Об этом Залужный сказал в интервью изданию AthenaLab.

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В материале говорится, что высокоточное оружие оказалось чрезвычайно дорогим, сложным в эксплуатации и ограниченным в доступности. Однако в противовес этому появились эффективные и более дешевые альтернативы, в частности, дроны, которые украинцы разрабатывают самостоятельно.

Так, Залужный считает, что именно 2027 год станет моментом, когда мощности массового производства позволят обеспечить вооруженные ресурсы в количествах и по ценам, приемлемым для полномасштабной войны.

По его словам, такие страны, как Китай и Россия, осознали эту ситуацию и работают над ее прогнозированием. В то же время началась настоящая гонка за доминирование по технологиям — между возможностями дронов и электронной войны.

В то же время Залужный отметил, что 2024 год стал важным в применении искусственного интеллекта при использовании дронов. В частности, состоялись важные эксперименты с использованием этих систем на земле, в воздухе и на море — он считает, что это может стать глубоким и существенным изменением в характеристиках ведения войны.

Экс-глава ВСУ отметил, что Украина это осознала, адаптировалась к этому и стала "пионером" инноваций в течение последних трех лет. По мнению Залужного, страны НАТО значительно отстают в этом, что создаст ограничения, которые могут быть использованы их врагами.

Он добавил, что необходимо провести изменения в доктрине, которая способствует и облегчает адаптацию вооруженных сил, а также создание крупных формирований для покрытия больших территорий, координации операций и интеграции поддержки и обеспечения на поле боя.

Напомним, ночью дроны СБУ поразили завод в российском городе Муром.

А министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии Новини.LIVE сообщил, сколько компаний в Украине занимаются производством дронов.