Сибига прокомментировал увеличение атак РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал усиление атак РФ на Украину. Он отметил, что угроза не только для Украины, но и для Трансатлантической безопасности.

Об этом глава МИД сказал во время совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем в Киеве в понедельник, 30 июня, информирует корреспондентка Новини.LIVE.

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Глава дипломатического ведомства отметил, что в последнее время российские войска усилили обстрелы Украины. Сибига подчеркнул, что сейчас существует угроза не только для Украины, но и для Трансатлантической безопасности.

"Относительно роста российского ракетного террора. Он действительно усилился, и это также отражает ту картину, которая сегодня имеет место. Российская армия — это уже не армия 2022 года. Они также приобретают боевой опыт, они также применяют новейшие технологии на поле боя... Это угроза, это угроза не только для Украины. Это угроза для Трансатлантической безопасности", — сказал министр.

Также он добавил, что сегодня видно то, что Россия нарастила удары по городам Украины и по гражданским объектам. Он пояснил, что цель таких атак РФ — рассеять панику среди граждан.

"Мы видим, что они нарастили удары по городам. Они бьют по гражданским объектам, чтобы рассеять панику, чтобы влиять на настроения нашего населения", — сказал глава МИД.

В то же время он отметил, что для того, чтобы предотвратить жестокие атаки РФ, необходимы системы противовоздушной обороны. Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к Президенту США Дональду Трампу с предложением закупить системы Patriot.

"Чтобы это (атаки РФ, — Ред.) предотвратить, безусловно ключевое — это системы ПВО. Мы благодарны нашим немецким друзьям за ту беспрецедентную помощь в усилении нашего воздушного щита. Мы и в дальнейшем рассчитываем и надеемся, что получим дополнительные системы от наших партнеров. Также напомню, что президент Зеленский лично обратился к президенту Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО, именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты. Другое направление, где мы нуждаемся в помощи партнеров — это наращивание наших возможностей в изготовлении своих систем ПВО", — подытожил Сибига.

Также Андрей Сибига объяснил цель внедрения санкций против России.

Ранее Сибига жестко отреагировал на заявление словацкого коллеги Юрая Бланара, который предположил возможность "простить России ее преступления".