Макрон предлагает провести четырехстороннюю встречу с участием Украины, США, Европы и России

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести четырехсторонний саммит. Речь идет о встрече представителей Украины, США, России и Европы.

Об этом он заявил 18 августа во время встречи Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.

Четырехсторонний саммит

По мнению Макрона, встреча может состояться с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Французский лидер подчеркнул, что на таком саммите должны обсудить вопросы, касающиеся безопасности всей Европы. В частности, речь идет о гарантиях безопасности Украины, создании надежной украинской армии на годы и десятилетия вперед.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США будут причастны к гарантиям безопасности Украины. По его словам, речь идет о получении большого количества помощи.

Ранее американский лидер заявил, что США готовы защищать Украину. Над этим они будут работать совместно с европейскими лидерами.