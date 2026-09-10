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Главная Новости дня Взрыв боеприпасов в Миле: руководителя подразделения СБУ будут судить

Взрыв боеприпасов в Миле: руководителя подразделения СБУ будут судить

Ua ru
10 сентября 2026 10:47
Взрывы в селе Мила 28 августа: должностному лицу СБУ предъявлено подозрение
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В связи с трагедией в селе Мила Бучанского района, где в результате удара российских дронов по складу с боеприпасами погибли не менее 35 человек, будет привлечен к ответственности сотрудник СБУ. Следствие установило, что руководитель подразделения организовал хранение арсенала в бывшем овощехранилище рядом с жилыми домами, проигнорировав все ключевые нормы безопасности.

Новость дополняется...

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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