Взрывы в селе Мила 28 августа: должностному лицу СБУ предъявлено подозрение

Взрыв боеприпасов в Миле: руководителя подразделения СБУ будут судить
Ua ru
10 сентября 2026 10:47
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В связи с трагедией в селе Мила Бучанского района, где в результате удара российских дронов по складу с боеприпасами погибли не менее 35 человек, будет привлечен к ответственности сотрудник СБУ. Следствие установило, что руководитель подразделения организовал хранение арсенала в бывшем овощехранилище рядом с жилыми домами, проигнорировав все ключевые нормы безопасности.
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