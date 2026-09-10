Взрывы в селе Мила 28 августа: должностному лицу СБУ предъявлено подозрение

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В связи с трагедией в селе Мила Бучанского района, где в результате удара российских дронов по складу с боеприпасами погибли не менее 35 человек, будет привлечен к ответственности сотрудник СБУ. Следствие установило, что руководитель подразделения организовал хранение арсенала в бывшем овощехранилище рядом с жилыми домами, проигнорировав все ключевые нормы безопасности.

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