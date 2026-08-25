Высоцкий заявил о резком падении аграрного экспорта

Тарас Высоцкий. Фото: Facebook/Тарас Высоцкий

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В августе Украина экспортировала лишь около трети сельскохозяйственной продукции от запланированных объемов. Причиной стали проблемы с работой портов Одессы из-за российских атак. В настоящее время украинский аграрный экспорт осуществляется альтернативными маршрутами — через Дунайский регион, железнодорожные переходы и автомобильный транспорт.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время шестого саммита первых леди и джентльменов, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина экспортировала лишь треть запланированной продукции

По словам Высоцкого, альтернативные направления не способны обеспечить необходимые объемы перевозок.

"По состоянию на сегодня, если смотреть на август, то фактически экспортировано около 35% — треть от того, что должно было быть экспортировано. Физически невозможно вывезти такие объемы альтернативными путями", — отметил Высоцкий.

Министр подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для возобновления полноценной работы портов Большой Одессы. В то же время правительство ищет способы поддержать аграриев, пока ситуация с экспортом остается сложной. В частности, речь идет о доступе фермеров к кредитованию и обеспечении их временными мощностями для хранения урожая. Также власти работают над мерами, которые позволят агропроизводителям продолжить работу и подготовиться к осенней посевной кампании.

"Глобальная цель — восстановить возможность экспорта из портов Одессы. Пока этого не достигнуто, нужно поддержать аграрных производителей, чтобы у них были средства для продолжения работы, особенно для осенней посевной кампании уже с сентября", — сказал министр.

По словам Высоцкого, правительство также работает над пересмотром отдельных регуляторных вопросов и продолжает реализацию государственных программ кредитной поддержки аграрного сектора. Кроме того, Украина совместно с международными партнерами ищет возможности для обеспечения фермеров временными средствами хранения продукции.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе Украина столкнулась со значительным сокращением экспорта зерновых культур. Причиной стали блокировки морских портов и усиление российских атак на портовую инфраструктуру.

Как сообщали Новини.LIVE, приостановка морского экспорта вынудила украинских аграриев переориентироваться на сухопутные маршруты через западные области. Из-за изменения логистики и роста спроса форвардные цены на кукурузу нового урожая существенно выросли.