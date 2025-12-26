Михаил Подоляк и Галина Остаповец

Согласится ли Россия на мирный вариант договора, который едва ли не впервые между собой согласовала Украина, РФ и Европа и что будет, если Путин снова скажет "нет" миру — в интервью Новини.LIVE рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

После увольнения Андрея Ермака с должности главы ОПУ, вы стали просто советником ОПУ?

— Да. Я спокойно отношусь к этому. Ситуация достаточно стандартная. Есть увольнение человека, нового председателя пока нет, должность вакантна, и безусловно для того, чтобы я выполнял те функции, которые на меня возложены, надо же иметь какой-то статус. И он сегодня звучит как советник Офиса Президента.

Реклама

Читайте также:

Президент Зеленский едва ли не впервые показал черновой вариант будущих возможных мирных договоренностей. Он содержит 20 пунктов. Что вы о них думаете?

— С точки зрения этапа войны, на котором мы находимся, с точки зрения прежде всего ресурсных возможностей — это выход на определенную формулу финала войны, которую все ожидают.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Вопрос в другом. Данная переговорная рамка фиксирует достаточно четкую позицию Украины относительно того, как мы должны выйти из войны как таковой, прекращения огня, что должны решить с точки зрения территориальных вопросов, вопросов безопасности, как они должны выглядеть, кто будет нести коллективную ответственность за все это и за счет чего мы сможем восстанавливать субъектность милитарной Украины в послевоенное время.

Здесь все четко.

Более того, что мне в этом проекте нравится то, что он согласован с нашими американскими коллегами. В части, которая касается участия европейцев, этот документ частично согласован с ними также.

Проблема, как и все проблемы современной цивилизации, опять же, возникает на слове Российская Федерация. Она не умеет жить в современном времени и, соответственно, надо дождаться официальной реакции России.

Кстати, она должна быть как раз на днях...

— Не думаю, что она будет сегодня и не думаю, что она будет завтра и послезавтра. Россия хочет воевать. Здесь вопрос не в этом.

Встреча в формате Коалиция желающих. Фото: Офис Президента

Есть согласованные позиции Украины, Европы, Соединенных Штатов. Для всего мира, включая Китай, это четкое понимание, как эта война должна закончиться.

И если Россия выйдет и скажет: "нет-нет, вы знаете, у нас есть еще определенные требования", это означает, что дальше мы должны обязательно перейти к другому типу давления на Россию. И оно должно быть от США и даже от Китая. То есть они должны для себя решить, нравится ли им, что есть страна, которая вообще не хочет ничего останавливать, и как на нее влиять.

Это дополнительные санкции и оружие?

—- Как минимум. Но это более активная вовлеченность стран, которые имеют существенные экономические влияния на Россию. Китай неоднократно говорил, что не принимает участие в войне, не заинтересован в ее продолжении, он хочет, чтобы война прекратилась. Но в это же время Китай активно спонсирует российскую экономику. Нет Китая, нет российской экономики.

Мы же это понимаем. Поэтому Китай должен быть в это больше вовлечен. То есть, если он хочет, чтобы война закончилась, чтобы все же вы пришли к определенным правилам - следует давить на Россию.

Ну, в отличие от других предыдущих переговорных треков, на этот раз россияне больше вовлечены в процесс. То есть Путин снова скажет "нет" Президенту Трампу?

— А почему Путин может сказать "да"? Если бы он был рациональным человеком, я уже не говорю о том, что война как таковая не является инструментом для рациональных людей. Путин не зарабатывает, он уничтожает.

Чтобы Россия там не говорила, она несет стратегические потери. И здесь или ты понимаешь, на чем зарабатываешь стратегически или не понимаешь и теряешь.

Путин — человек, который не понимает. Поэтому он может сказать "нет" не потому, что это выгодно или невыгодно. Он не ориентируется в таких категориях, у него нет интеллекта.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске. Фото: google.com

Все ошибаются, считая, что Путин умеет думать. А он не умеет. Ему нравится продавать эмоции и ненависть, он сходит с ума от наслаждения массовых убийств.

То есть вы лично не верите, что документ из 20 пунктов может положить конец войне, потому что Путин не захочет?

— Нет, я немножко иначе бы сказал. Я лично вообще не верю в то, что Россия может быть другой страной. Но я верю в то, что Соединенные Штаты репутационно, если хотят получить результат накануне конгрессных выборов, которые будут ровно через год, 435 мест надо будет изменить в Конгрессе, 35 в Сенате, и Республиканская партия должна получить определенные результаты. А определенный результат — это правильное место России в глобальном распределении влияния и это аутсайдерское место.

Не за счет репутации Соединенных Штатов. Чтобы РФ адекватно воспринимала даже не наши предложения, а предложения США, на нее следует надавить.

Более того. Для того, чтобы Россия начинала адекватно воспринимать любой разговор, она должна быть напугана. И для этого должен быть другой уровень давления на Россию: экономически-милитарный, с одной стороны, а с другой стороны, Китай должен занять определенную позицию относительно финала этой войны.

И это, в принципе, возможно.

И этот пакет, который был согласован Украиной и который задекларировал Президент Украины, он четко показывает, что мы имеем сложные ситуации, компромиссные позиции по территории, по ЗАЭС... И Президент говорит, что это потребует дополнительных внутренних консультаций с обществом и так далее. Но в целом Украина демонстрирует конструктивизм глобального типа. А Россия демонстрирует идиотизм глобального уровня.

Судя по черновому варианту документа о возможном окончании войны, много дискуссий уже идет вокруг, собственно, выборов и референдума по территориям. Как это должно быть — выборы и референдум в один день?

— Референдум, если он будет касаться соглашения, где есть сложные и чувствительные вопросы, должен пройти параллельно с президентскими выборами.

Это о территориях?

— Территории, безусловно. Но, опять же, Президент точно не будет принимать решение, что эти территории юридически будут признаны российскими. Это невозможно. Это запрещено даже не внутренним законодательством Украины, это запрещено международным правом.

Война в Украине. Фото: Генштаб

Иначе следует внести коррективы в международное право, сказать, что война - возможный инструмент захвата чужих территорий с последующим внесением под свою юрисдикцию. Нужно будет все изменить и гарантировать всем странам, что у них нет неприкосновенных границ.

Они должны понять, что их территории не являются суверенными для них и могут быть оспорены военным путем в любой момент.

Честно говоря, не совсем представляю, кто проголосует за такие изменения в международное право.

Поэтому Президент здесь абсолютно рационален. Если мы говорим о территориальных вопросах, то это исключительно референдум. Но признания юридического статуса, что это территории российские, не будет.

С другой стороны, и Президент это подчеркивает, если кто-то настаивает на выборах, Украина готова вносить изменения в законодательство. Хотя во время действия военного времени нельзя проводить выборы и общество не настроено на них.

Но если в рамках мирного соглашения будет прогарантировано прекращение огня, а без этого ничего не будет, если будет прогарантирован формат безопасности, что не будет ракетных и дроновых обстрелов, что не будет активного использования времени, которое мы тратим на выборы, для продвижения где-то на каких-то направлениях, например, заходить, как на Сумщине, захватить кого-то и выйти, и так далее. Тогда тогда да.

Но кто должен это гарантировать?

— Смотрите, есть три абсолютно конкретных аспекта: безопасность, отсутствие обстрелов и активных боевых действий. Это прекращение огня. И это же не должно быть только в день голосования, а в течение 60-90 дней, в зависимости от процедуры.

Второе. Люди, которые воюют, они тоже имеют право быть избранными. Но они не могут оставить позиции и пойти на агитационный период. Это нонсенс.

То есть опять же — должно быть прекращение огня.

И третье — финансирование. У нас же все изменено: избирательные участки, списки избирателей, много внутренне и внешне перемещенных лиц. Это совсем другое бюджетирование. Ведь избирательная кампания будет гораздо более узкой по времени.

Кстати, есть приблизительная цифра, во сколько нам это может обойтись?

— Думаю, как раз ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны это обсчитать. Но у нас нет чем финансировать. Объективно, мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет и другие приоритетные задачи. Это милитаризация и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств.

Как будут голосовать до 8 миллионов украинцев за рубежом?

— Этот вопрос тоже должна отработать рабочая группа. Потому что смотрите, что заявил субъект по фамилии Путин. Он говорит, вы знаете, у нас здесь 10 миллионов украинцев. Хотя они не делают перепись, но "точно знают", что в России живет 10 миллионов украинцев. И это не смешно, потому что он четко говорит, что хочет, чтобы 10 миллионов людей в России манипулятивно проголосовали за его кандидата. И мы знаем, что в России нет избирательного контроля и никто не проконтролирует, кто, как и почему голосовал.

То есть вопросов много и как раз ответы на них должна наработать парламентская группа вместе с ЦИК.

Есть дедлайны по этому вопросу?

— Это зависит от хода переговорного процесса, готовности России прийти к концепции прекращения огня и к финальному формату мирного соглашения.

Президент Зеленский будет баллотироваться?

— Президент Зеленский должен сам об этом сказать, но моя позиция неизменна на протяжении всей войны: он должен баллотироваться на второй срок.

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Я уже неоднократно объяснял, почему. Он глубоко в материале, он четко может провести переходный период от войны с учетом всех нюансов, которые будут возникать на этом пути.

У него эффективная коммуникация с нашими партнерами, которые будут максимально нужны Украине на переходном периоде для финансирования, дополнительной милитаризации и выстроенных безопасностных архитектурных форматов. То есть все, что он заложил в двусторонние гарантии безопасности, а 30 плюс стран, они должны быть дореализованы.

Но еще раз, ремарка, он сам должен заявить будет ли баллотироваться на пост Президента снова, это его личный выбор.

Будет ли предоставлено право голоса людям, которые уклоняются от военной службы, или тех, у кого нет Резерв+?

— Мы заходим в те детали, которые как раз и должны отработать в рамках рабочей группы парламентариев. Ведь это соответствующие изменения в законы и соответствующая социальная ответственность людей.

Парламентарии должны дать ответы на эти вопросы, потом может быть еще определенная общественная дискуссия, и после этого будет решение, как это все должно происходить.

Сейчас все только начинает обсуждаться и дискутироваться.

Во второй части интервью с советником ОПУ Михаилом Подоляком читайте о том, а что же будет дальше с оккупированными РФ украинскими территориями, уйдут ли российские войска с украинского юга и какими будут ВСУ мирного времени в составе 800 тысяч человек.