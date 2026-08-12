ВСУ атаковали морскую базу в Новороссийске за 300 км: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Ракеты «Нептун», морские дроны и беспилотные системы "Паляница" этой ночью, 12 августа, успешно нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, причалам и системам ПВО в Новороссийске. Украинские военные провели сложную операцию по уничтожению остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной в 300 километрах от фронта.

Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украина осуществила успешную атаку на российский флот в 300 км от линии фронта

Военно-морская база в Новороссийске, которая, по словам президента, остается последним главным форпостом российского Черноморского флота, подверглась комплексному удару этой ночью.

Украинские защитники успешно поразили цели, расположенные на расстоянии более 300 километров от линии фронта.

Пожар в порту Новороссийска. Фото: соцсети

Для атаки Силы обороны использовали сразу несколько типов вооружения. В частности, по российской базе были запущены отечественные ракеты "Нептун", морские беспилотные аппараты и реактивные беспилотники "Паляница". Благодаря такой комбинации удалось добиться точных попаданий по заданным координатам. К проведению спецоперации были совместно привлечены Вооруженные силы, Служба безопасности Украины и подразделения разведки.

На данный момент уже есть подтверждение о пораженных объектах на территории морского порта. Известно, что под ударом оказались позиции вражеской противовоздушной обороны, причалы и общая инфраструктура гавани.

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агресси", — говорится в сообщении президента.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, 12 августа масштабный удар беспилотников парализовал работу самого мощного российского предприятия по производству сжиженного нефтяного газа "Сибур Запсибнефтехим", расположенного в тюменском Тобольске. Поскольку этот стратегический объект производил около 40% всего сжиженного нефтяного газа в стране-агрессоре, его остановка на неопределенный срок уже привела к приостановке биржевых торгов топливом из этого региона.

В ночь на 11 августа вблизи Воронежа вспыхнули масштабные пожары, которые одновременно охватили местный нефтеперерабатывающий комплекс, теплоэлектроцентраль и крупный логистический центр компании Wildberries.

В ночь на 10 августа украинские военные провели успешную комплексную атаку по стратегическим целям на территории России. Известно о точном поражении мощного нефтеперерабатывающего предприятия "Танеко", функционирующего в татарстанском Нижнекамске.