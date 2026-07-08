ВСУ освободили от россиян поселок Новохатское в Донецкой области

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль поселок Новохатское в Донецкой области. Населенный пункт был освобожден в ходе совместной операции морских пехотинцев и десантников. Об успешном выполнении боевой задачи сообщили в 37-й отдельной бригаде морской пехоты.

Об этом сообщает Новини.LIVE о ссылкой на сообщение 37-й отдельной бригады морской пехоты.

ВСУ освободили поселок Новохатское в Донецкой области

Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль поселок Новохатское в Донецкой области. Населенный пункт был освобожден благодаря совместным действиям бойцов 37-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

В подразделении отметили, что операция проходила в условиях активного сопротивления российских войск и плотного минирования местности. Несмотря на это, украинским защитникам удалось выполнить поставленную боевую задачу, выбить оккупантов с занимаемых позиций и заставить их отступить.

"Новохатское — под контролем Вооружённых сил Украины! Совместными и слаженными усилиями воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты и собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады поселок Новохатское Донецкой области полностью очищен от российских оккупантов.

Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил", — говорится в сообщении 37-й ОБрМП.

Скриншот сообщения 37-й ОБрМП/Facebook

Новини.LIVE писали, что украинские военные расширили зону поражения российских сил на фронте до 30–40 километров благодаря развитию беспилотных систем. Из-за этого оккупанты были вынуждены отвести свою технику дальше от линии боевого столкновения.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Силы обороны Украины опровергли заявления России о якобы захвате Константиновки и подтвердили, что город остается под контролем украинских военных. По данным 19-го армейского корпуса, российские диверсионные группы пытаются проникнуть в город, однако их оперативно уничтожают.