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Вступит ли Украина в НАТО: посол Великобритании объяснил ситуацию

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 10:33
Вступление Украины в НАТО и заявления Залужного: что говорит посол Великобритании
Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: Джейн Барлоу/Pool via REUTERS

Великобритания не отказывается от поддержки вступления Украины в Североатлантический альянс, хотя внутри самого блока до сих пор отсутствует единодушие. В то же время в НАТО уже осознали необходимость учиться у ВСУ, ведь боевой опыт и подход к стратегии там гораздо более эффективны.

Такую оценку дал посол Великобритании Нил Кромптон в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Посол Великобритании оценил опыт ВСУ по стандартам НАТО

Недавние высказывания Валерия Залужного, которые массово распространились в СМИ, привлекли значительное внимание международного сообщества. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, раскритиковал Альянс: он заявил, что уже 12 лет слышит обещания о вступлении, которого никогда не произойдет.

Более того, дипломат подчеркнул, что государству это и не нужно, ведь стандарты НАТО устарели, а странам блока требуется очень много времени, чтобы достичь хотя бы нынешнего уровня России.

"Он — бывший профессиональный военный, а сейчас — профессиональный дипломат. Раньше, когда мы впервые наладили партнерство между НАТО и Украиной, Украина стремилась перенять стандарты НАТО и обеспечить оперативную совместимость. Думаю, сейчас все в НАТО осознают, что мы можем многому научиться у Украины", — прокомментировал слова Залужного посол Великобритании.

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По его словам, западные партнеры открыто стремятся интегрировать этот опыт.

"Надеюсь, что естественным развитием событий станет укрепление этих партнерских отношений на военном уровне, а также, как мы видим, между различными компаниями, которые хотят перенять ваш боевой опыт, а также то, как ваши инженеры и, собственно, ваши войска научились внедрять инновации и адаптироваться в такие короткие сроки, которых мы не видели в последние годы", — отметил посол.

Хочет ли Великобритания вступления Украины в НАТО

Позиция Лондона относительно будущего Украины остается неизменной. Посол убеждает, что наше государство по-прежнему хотят видеть в Альянсе. Однако, как признал Кромптон, на уровне всего блока консенсуса по этому поводу до сих пор нет.

Говоря о перспективах завершения войны и гарантиях безопасности, дипломат напомнил о печальном политическом опыте прошлого.

"Я считаю, что в ходе переговорного процесса в прошлом году все признали: чтобы мирное соглашение было устойчивым, украинцы должны верить, что на них больше не нападут. И у нас есть уроки Минска — не допустить, чтобы оккупация Крыма переросла в очередное полномасштабное вторжение", — подчеркнул он.

Ключом к предотвращению повторения агрессии, по мнению Кромптона, должны стать надежные гарантии безопасности со стороны западных союзников. В качестве примера он привел слова генерального секретаря Марка Рютте, сказанные во время визита в Украину и выступления в Верховной Раде. Первым элементом такой защиты названы мощные Вооруженные силы Украины и оборонная промышленность при условии их длительной финансовой поддержки со стороны Европы и других стран. Британский посол считает само собой разумеющимся, что это будет реализовано.

"У вас самые крупные и опытные вооруженные силы в Европе, а политическая приверженность Европы очевидна", — констатировал чиновник.

Вторым аспектом, о котором упомянул Марк Рютте, является непосредственное присутствие европейских самолетов в воздухе и контингентов на земле. Как отметил Кромптон, дискуссии по поводу этого шага уже ведутся в рамках "Коалиции решительных". Отдельно генсек тогда отметил важность поддержки со стороны США.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, на фоне поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе среди международных союзников президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров не оставлять государство за пределами блока, подчеркнув, что вступление Киева существенно укрепит общую систему коллективной обороны.

Так, доказательством этой военной совместимости стал успех Военно-морских сил Украины. Так, после успешного прохождения сертификационной оценки подразделения противоминных действий украинские военные моряки впервые в истории получили официальное подтверждение своей способности непосредственно осуществлять управление многонациональными силами НАТО.

НАТО Украина Великобритания
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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