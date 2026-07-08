Все ищут решение: Трамп оценил встречу с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Карина Приходько Редактор

Президент США Дональд Трамп положительно оценил общение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что стороны настроены на поиск путей урегулирования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа.

Как Трамп оценил встречу с Зеленским

"Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию по поводу Fake News. Все прошло очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно", — написал Трамп в Truth Social.

Скриншот поста Дональда Трампа

Отметим, что пост заканчивается подписью "ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП" — это означает, что его написал сам президент США, а не его пресс-служба.

Основные заявления по итогам встречи Трампа и Зеленского

Как писали Новини.LIVE, во время встречи с Трампом Владимир Зеленский хотел обсудить, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины и переговорный процесс. В то же время лидер США заявил о значительном прогрессе, достигнутом в последние недели.

Кроме того, глава Белого дома считает, что удары ВСУ по НПЗ РФ могут ускорить окончание войны. По его словам, такая эскалация способна "привести к концу".

В то же время он заявил о возможном визите в Киев. Он назвал украинскую столицу "красивым городом".