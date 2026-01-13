Видео
Главная Новости дня Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 00:08
Киеву угрожает баллистическая атака оккупантов — в городе воздушная тревога
Система ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Читайте также:

Что грозит Киеву

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины - фото 1
Сообщение о воздушной тревоге в Киеве. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, есть угроза применения баллистических ракет со стороны российских оккупантов.

Ситуация с тревогами в Украине

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 00:43, почти половина территории Украины находится под атаками оккупантов. Тревога объявлена в Ровенской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Мы уже сообщали, что прошлой ночью в Киеве дважды объявляли воздушные тревоги. Враг не прекращает атаковать столицу Украины.

Также мы писали, что в результате российской атаки в столице произошел пожар.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
