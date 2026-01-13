Киеву угрожает баллистическая атака оккупантов — в городе воздушная тревога

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины
В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Что грозит Киеву
Согласно сообщению, есть угроза применения баллистических ракет со стороны российских оккупантов.
Ситуация с тревогами в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 00:43, почти половина территории Украины находится под атаками оккупантов. Тревога объявлена в Ровенской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Мы уже сообщали, что прошлой ночью в Киеве дважды объявляли воздушные тревоги. Враг не прекращает атаковать столицу Украины.
Также мы писали, что в результате российской атаки в столице произошел пожар.
