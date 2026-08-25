Восхищаюсь стойкостью: Зеленский показал письмо Трампа

Дональд Трамп. Фото: Facebook/Дональд Трамп

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и украинцев с 35-й годовщиной независимости. В своем письме американский лидер отметил стойкость украинского народа, подчеркнул прочные отношения между странами и призвал использовать нынешний момент для достижения прочного мира.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав письмо Трампа, передает Новини.LIVE.

Трамп поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости

Американский лидер напомнил, что в этом году Украина и США отмечают 35-летие установления дипломатических отношений. Он также подчеркнул мужество украинцев и их роль в строительстве государства.

"От имени американского народа поздравляю вас и граждан Украины с Днём Независимости. 24 августа — это день, когда мы отмечаем нашу прочную дружбу, основанную на 35 годах дипломатических отношений, — связь, которая только укрепилась с момента обретения Украиной независимости", — говорится в письме.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Трамп отметил, что США восхищаются стойкостью украинцев и чтят память жертв, которые понесла страна из-за войны. В то же время он заверил в поддержке суверенного и процветающего будущего Украины. Отдельно президент США призвал воспользоваться нынешней ситуацией для завершения войны и установления долгосрочного мира.

"Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы положить конец конфликту и построить прочный, долгосрочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений", — написал Трамп.

Владимир Зеленский поблагодарил американского президента и народ США за поздравления и поддержку. Письмо из Белого дома глава государства сравнил с работой украинской противовоздушной обороны.

"Эти слова, подобно звуку запуска Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду на то, что удастся защитить жизнь от жестоких атак России, а достойный мир удастся достичь", — написал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина срочно ищет дополнительное финансирование для нужд армии до конца 2026 года. По его словам, государству необходимо около 20 миллиардов долларов. Среди возможных источников средств глава государства назвал замороженные российские активы, которые могут быть использованы для поддержки Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден значительно сократил американские запасы вооружения из-за масштабных поставок военной помощи Украине. По словам Трампа, за время президентства Байдена Киеву передали оружие на сумму около 300 миллиардов долларов.