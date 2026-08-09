"Вопрос не закрыт": 25-й день протестов за возвращение Федорова

Акция в поддержку Федорова в Ужгороде. Фото: Суспільне Ужгород/Екатерина Мешко

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В воскресенье, 9 августа, в Украине продолжаются акции протеста, связанные с требованиями о возвращении Михаила Федорова. Митинги прошли как минимум в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Ужгороде, Виннице, Харькове, Запорожье и Одессе.

Об этом пишут участники митингов в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Митинги в городах Украины продолжаются

Это уже 25-й день протестов. Участники отмечают, что акции постепенно вышли за рамки первоначального требования и все больше касаются вопросов прозрачности власти, кадровых решений и борьбы с коррупцией.

В столице протестующие вновь собрались вечером в воскресенье. В сообщениях отмечается, что акции продолжаются, несмотря на выходной день.

Отдельно участники обсуждают предстоящее возобновление работы Верховной Рады 18 августа. Они предполагают, что парламентские каникулы могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

"Вопрос не закрыт", — подчеркивают участники протеста.

Также все чаще звучит требование борьбы с коррупцией. Один из участников акции призвал "убирать коррупцию, а не протесты".

Лозунги митингующих. Фото: threads.com/@renarataa

Во Львове 25-й день протестов отметили шествием. Участники акции призвали власть прислушаться к их требованиям и заявили, что будут продолжать выходить на улицы.

"День двадцать пятый. Сколько еще ждать?", — говорится в одном из постов.

Митинг во Львове. Фото: threads.com/@svoyix.ne.lyshayemo

В Ровно в этот день на акцию пришло немного людей. В то же время участники подчеркнули, что город продолжает выходить на протест.

"Нас сегодня совсем мало — но все же Ровно не молчит и не сдается", — отметила одна из участниц.

Она также призвала других жителей Ровно и гостей города присоединяться к акциям.

Митинг в Ровно. Фото: threads.com/@andriysikidin

В Ивано-Франковске участники уже анонсировали следующий марш против коррупции. Его планируют провести 14 августа.

Участники митинга напомнили, что Верховная Рада должна возобновить работу 18 августа. Протестующие призывают к этому времени продемонстрировать масштаб поддержки их требований.

Митинг в Ивано-Франковске. Фото: threads.com/@sidmirror

В Ужгороде 9 августа на акцию, по словам участников, пришли 12 человек. Протестующие назвали ее одной из самых продолжительных акций в городе.

Участница акции заявила, что решения, принятые в течение последней недели, по ее мнению, не способствуют прозрачности и подотчётности власти.

На этот раз протест прошел в несколько необычном формате. Помимо плакатов и общения, участники играли в настольные игры. Они назвали это "акцией выходного дня".

Акция в поддержку Федорова в Ужгороде. Фото: Суспільне Ужгород/Екатерина Мешко

В Харькове участники также сообщили о 25-м дне протестов. В Запорожье активисты заявили о поддержке требования о возвращении Михаила Федорова.

В Одессе акция также состоялась 9 августа. Участники заявили, что продолжают настаивать на своих требованиях.

Таким образом, по сообщениям участников акций в соцсетях, протесты продолжаются уже 25-й день и охватывают ряд украинских городов. При этом в разных регионах формат и количество участников различаются — от небольших собраний до шествия во Львове.

Митинг в Харькове. Фото: threads.com/@2d_effect/

Новини.LIVE писали, что Михаил Федоров также высказался по поводу протестов, во время которых участники акций упоминали его имя. По словам экс-министра, он намеренно не присоединяется к митингам, поскольку его присутствие могло бы выглядеть как политический шаг. Федоров подчеркнул, что, по его мнению, люди выходят на улицы в поддержку реформ, а не конкретных чиновников.

Новини.LIVE сообщали, что экс-министр также рассказал, что в день его увольнения с должности была успешно испытана украинская баллистическая ракета. На вопрос, речь ли идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", он не стал отвечать, сославшись на государственную тайну. В то же время Федоров отметил, что следующим шагом должно стать завершение разработки и налаживание серийного производства ракеты.