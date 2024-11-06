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Волынянин не явился в ТЦК из-за нехватки денег — приговор суда

6 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Мужчина с Волыни не явился в ТЦК из-за нехватки денег на проезд — что решил суд
Работники ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК
Виктория Козырь - редактор

На Волыни мужчина не явился в территориальный центр комплектования по повестке. Причиной является то, что он не смог доехать из-за нехватки денег.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина был на учете как военнообязанный. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Впоследствии он получил под подпись боевую повестку.

Он должен был явиться в пункт сбора, но этого не произошло. Это было признано уклонением от призыва. Суд отметил отсутствие уважительных причин.

Уклонист признал вину, отметив, что прошел медосмотр и получил повестку, но не смог приехать в ТЦК из-за отсутствия денег на проезд. В содеянном искренне раскаялся и просил не применять суровое наказание.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трехлетнего заключения, но его освободили с испытательным сроком в год.

Напомним, в Харькове военнообязанный не явился в ТЦК после получения повестки из-за потери паспорта.

Также в Волынской области мужчина, пройдя военно-врачебную комиссию и получив боевую повестку, прибыл в ТЦК, но испугался и сбежал через забор.

ТЦК и СП Волынская область деньги судебные решения повестки

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