Военное положение и мобилизация — Зеленский подписал законы о продлении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Они продлятся до 7 февраля 2025 года.

Об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте Верховной Рады.

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Продление мобилизации и военного положения

Как известно, Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.

Скриншот соответствующих указов

В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении.

"Ну пока Президент подписал законы #12152 и #12151 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней. С 10 ноября 2024 года по 07 февраля 2025 года. Это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, перед этим Владимир Зеленский продлевал необходимые меры по обороне страны 7 августа. В целом мобилизация и военное положение в Украине длится уже почти три года.

Также мы писали, до какой даты будет продолжаться мобилизация в Украине. Все зависит от указа президента и решения Верховной Рады.