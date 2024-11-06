Военное положение и мобилизация — Зеленский подписал законы о продлении

Военное положение продлят — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Они продлятся до 7 февраля 2025 года.
Об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте Верховной Рады.
Продление мобилизации и военного положения
Как известно, Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении.
"Ну пока Президент подписал законы #12152 и #12151 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней. С 10 ноября 2024 года по 07 февраля 2025 года. Это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении", — говорится в сообщении.
Напомним, перед этим Владимир Зеленский продлевал необходимые меры по обороне страны 7 августа. В целом мобилизация и военное положение в Украине длится уже почти три года.
Также мы писали, до какой даты будет продолжаться мобилизация в Украине. Все зависит от указа президента и решения Верховной Рады.
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