Военный: в подразделениях ПВО не хватает водителей и поваров

Украинские военные подразделений ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

В подразделении, защищающем украинское небо, не хватает военнослужащих для обеспечения его полноценной работы. В частности, не хватает водителей и поваров, отвечающих за важные повседневные нужды военных. Общая недоукомплектованность подразделения составляет около 50%.

Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE солдат 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ЗРАП Андрей Карпов.

Каких специалистов не хватает в подразделении ПВО

По словам военного, проблема заключается не только в нехватке людей на боевых должностях. Подразделениям также нужны военнослужащие, обеспечивающие их повседневную работу.

"Не хватает водителей и поваров, которые бы кормили солдат, защищающих небо. У нас недоукомплектованность в подразделении составляет 50%", — отметил Карпов.

Андрей Карпов подчеркнул, что каждый военнослужащий является важной частью работы подразделения, независимо от его специальности.

"Каждый человек в Вооруженных силах Украины — это важная звеньица в цепи, которая формирует большой железный кирпич, защищающий Украину", — сказал военный.

Карпов также отметил, что украинская армия продолжает адаптироваться к современным условиям войны и делиться собственным опытом.

"Украина сейчас идёт впереди всех и делится своим опытом", — добавил он.

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