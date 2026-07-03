Военнослужащему НГУ предъявили подозрение в сотрудничестве с РФ
В Украине сообщили о предъявлении подозрения военнослужащему одной из частей Национальной гвардии, которого следствие подозревает в сотрудничестве с представителями РФ во время пребывания в плену, передаче информации об украинских военнопленных и причастности к действиям, которые могли привести к пыткам бойцов.
Об этом сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, передает Новини.LIVE.
По данным следствия, военный сотрудничал с РФ в плену
Следствие установило, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемый находился в плену на территории РФ и, по данным правоохранителей, добровольно сотрудничал с представителями государства-агрессора.
Речь идет о предоставлении информации и показаний в отношении украинских военнопленных, в частности бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов".
Могли быть причастны к пыткам украинских пленных
По данным следствия, переданная подозреваемым информация могла использоваться российскими спецслужбами в качестве основания для применения насилия и пыток в отношении украинских военнопленных.
В прокуратуре отмечают, что один из военнопленных впоследствии скончался от полученных телесных повреждений.
Намерение вступить в ЧВК "Вагнер"
Кроме того, правоохранители установили, что подозреваемый якобы соглашался вступить в частную военную компанию "Вагнер" и принять участие в боевых действиях против Украины. Реализовать это намерение он не успел, поскольку был возвращен в ходе обмена военнопленными.
Возвращение из плена и начало расследования
После обмена в 2024 году военнослужащий проходил лечение и реабилитацию, после чего был направлен на службу. К исполнению обязанностей он приступил в январе 2026 года.
Впоследствии военнослужащие его части, которые также находились в плену, сообщили о возможном сотрудничестве с РФ. После проверки было начато досудебное расследование.
Квалификация и мера пресечения
Действия подозреваемого квалифицированы сразу по нескольким статьям УК Украины, в частности в отношении возможного пособничества, участия в преступлениях против военнопленных и попытки сотрудничества с незаконными вооруженными формированиями государства-агрессора.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении СБУ.
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