Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Депутаты голосуют. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховной Раде предлагают продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до мая 2026 года. Соответствующее предложение внес президент Владимир Зеленский.

Соответствующие законопроекты появились на сайте Верховной Рады в понедельник, 12 января.

Законопроекты на сайте парламента. Фото: скриншот

"Утвердить указ президента от 12 января 2026 года №41/2026 О продлении срока проведения всеобщей мобилизации / военного положения", — говорится в документах.

Отметим, что впервые во время полномасштабного вторжения РФ в Украину военное положение и мобилизация были объявлены 24 февраля 2022 года. С тех пор парламент продлевает их каждые три месяца.

Последний раз Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года.

Теперь представленные законопроекты должен рассмотреть комитет ВРУ по вопросам обороны.

По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, парламент это предложение уже на этой пленарной неделе — 13-15 января.

Что запрещается во время военного положения

Во время военного положения запрещается проведение массовых мероприятий. Также нельзя вносить изменения в Конституцию.

Кроме того, могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам. А также может действовать запрет на определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины.

Напомним, недавно Зеленский рассказал, при каких условиях могут отменить военное положение.

Также мы писали, что в одном из городов Украины б уде усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных лиц и резервистов.