Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат

Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 10:25
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
Депутаты голосуют. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховной Раде предлагают продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до мая 2026 года. Соответствующее предложение внес президент Владимир Зеленский.

Соответствующие законопроекты появились на сайте Верховной Рады в понедельник, 12 января.

Реклама
Читайте также:
проєкт
Законопроекты на сайте парламента. Фото: скриншот

"Утвердить указ президента от 12 января 2026 года №41/2026 О продлении срока проведения всеобщей мобилизации / военного положения", — говорится в документах.

Отметим, что впервые во время полномасштабного вторжения РФ в Украину военное положение и мобилизация были объявлены 24 февраля 2022 года. С тех пор парламент продлевает их каждые три месяца.

Последний раз Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года.

Теперь представленные законопроекты должен рассмотреть комитет ВРУ по вопросам обороны.

По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, парламент это предложение уже на этой пленарной неделе — 13-15 января.

Что запрещается во время военного положения

Во время военного положения запрещается проведение массовых мероприятий. Также нельзя вносить изменения в Конституцию.

Кроме того, могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам. А также может действовать запрет на определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины.

Напомним, недавно Зеленский рассказал, при каких условиях могут отменить военное положение.

Также мы писали, что в одном из городов Украины буде усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных лиц и резервистов.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение мобилизация война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации