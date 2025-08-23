Видео
Главная Новости дня Ночью погиб пилот украинского истребителя, — ВС ВСУ

Ночью погиб пилот украинского истребителя, — ВС ВСУ

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 07:51
После выполнения боевого задания погиб пилот украинского МиГ-29, — ВС ВСУ
Истребитель МиГ-29. Фото: ArmyInform

В ночь на 23 августа погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Авиакатастрофа произошла во время захода на посадку после выполнения боевого задания.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Почему погиб пилот Сергей Бондарь

"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевой задачи при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

Загинув пілот українського винищувача
Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас устанавливают все причины и обстоятельства катастрофы. В Воздушных силах выразили соболезнования родным погибшего пилота.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб Роман Стащенко. Он был известным украинским спортсменом.

Также мы рассказывали о том, на Запорожье погиб Давид Чичкан. Он был талантливым художником и защищал Украину от оккупантов.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
