После выполнения боевого задания погиб пилот украинского МиГ-29, — ВС ВСУ

Истребитель МиГ-29. Фото: ArmyInform

В ночь на 23 августа погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Авиакатастрофа произошла во время захода на посадку после выполнения боевого задания.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевой задачи при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас устанавливают все причины и обстоятельства катастрофы. В Воздушных силах выразили соболезнования родным погибшего пилота.

